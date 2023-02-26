Білий дім і Конгрес нещодавно отримали новий звіт про можливе походження коронавірусу.

Поширення коронавірусної інфекції SARS-CoV-2, що викликає хворобу COVID-19, ймовірно, стало результатом випадкового витоку зразка вірусу з китайської наукової лабораторії в Ухані. Такого висновку дійшли експерти Міністерства енергетики США, пише The Wall Street Journal.

Американське Міністерство (Департамент) енергетики відповідає не за питання енергопостачання в країні, а за питання ядерної та енергетичної безпеки. До структури Міністерства входять великі наукові лабораторії - в основному енергоатомного профілю, але є й ті, що спеціалізуються на дослідженнях у царині біології.

Нещодавно Міністерство енергетики передало в Білий Дім і Конгрес секретний розвідувальний звіт, в якому містяться нові висновки про причини початку пандемії COVID-19.

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У звіті підкреслюється, що розвідувальні структури США так і не дійшли згоди щодо походження вірусу. Однак Міністерство енергетики переглянуло свої попередні оцінки і тепер солідарне з ФБР, де вважають, що вірус просочився за межі китайської лабораторії "в результаті нещасного випадку".

Відзначається, що ФБР і Міненерго дійшли однакових висновків різними шляхами. Проте, чотири інших агентства поки схиляються до природного походження вірусу.

Висновки Міністерства енергетики були зроблені на основі нових розвідувальних даних. Однак люди, які прочитали секретний звіт, заявили, що висновок був зроблений з "низьким ступенем достовірності".

Попри відсутність в американському розвідувальному співтоваристві єдиної думки про походження вірусу, прихильники лабораторної і природної теорій солідарні в одному – вірус не був цілеспрямовано створений як біологічна зброя.

Пандемія коронавірусу - останні новини

Епідемія коронавірусу, що почалася наприкінці 2019 року в Китаї і охопила решту світу в 2020 році, до теперішнього часу помітно ослабла. Останній великий спалах була зафіксований цієї зими в Китаї, який після майже трьох років вирішив різко скасувати всі карантинні обмеження.

Вірус продовжує мутувати, але його нові версії вже не приносять стільки смертей, як було на початку епідемії. У січні МОЗ України повідомило, що у країні виявлено новий штам - "кракен".

Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я визнала, що розслідування походження коронавірусу "зайшло в глухий кут". Відмова Китаю надати необхідний доступ та дані заморозила спроби зрозуміти, що сталося в перші дні пандемії.

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