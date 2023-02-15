Відмова Китаю надати необхідний доступ та дані заморозила спроби зрозуміти, що відбулося в перші дні пандемії.

Розслідування Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) про походження COVID-19 застопорилося через труднощі у співпраці з Китаєм з цього питання.

Як пише Рolitico, теорія про витік COVID-19 з лабораторії, нікуди не поділася, проте вона потребує подальшого вивчення та нових даних.

Наукова група з дослідження походження коронавірусу в червні 2022 року закликала до нових досліджень, включаючи аудит лабораторій, розташованих біля місця, де був зареєстрований первісний спалах в Ухані. Однак другий етап розслідування був відкладений. А тепер стало відомо, що технічний керівник ВООЗ з COVID-19 Марія Ван Керхове заявила, що "другого етапу немає".

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"Китай повинен надати доступ та інформацію, щоб був другий етап, і якщо цього не буде, то зусилля щодо з'ясування походження коронавірусу будуть у глухому куті", - сказав представник ВООЗ Тарік Ясаревич.

"Ми дуже хочемо мати можливість працювати там з нашими колегами. Це дійсно глибоке розчарування", - прокоментувала Ван Керхове.

Розслідування походження коронавірусу

ВООЗ опублікувала доповідь про походження вірусу після поїздки експертів організації в Ухань в березні 2021 року. Вони не змогли встановити джерело коронавірусу, але найбільш вірогідною версією називається передача вірусу від кажанів до людини через проміжну тварину.

14 травня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США не задоволені дослідженням ВООЗ щодо поширення коронавірусу у світі, і закликав продовжити роботу. Також у травні 2021 року Білий дім закликав ВООЗ підтримати незалежне експертне розслідування Походження COVID-19, яке було б вільним від втручань та політизації.

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