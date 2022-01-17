Кличко сподівається на легкий перебіг хвороби, оскільки вакцинований.

Київський міський голова Віталій Кличко вдруге захворів на COVID-19.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Друзі! Новина для мене невтішна. Отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Захворів уже вдруге. Оскільки вакцинований, сподіваюся на нескладний перебіг хвороби. Самоізолювався, лікуюся та працюю з дому", - зазначив Кличко.

Він закликав громадян берегти себе і дотримуватися карантинних правил.

Нагадаємо, вперше коронавірус Віталій Кличко підхопив восени 2020 року. Тоді Мер Києва повідомив, що почувається добре, але змушений піти на самоізоляцію і працюватиме з дому.

Як писав УНІАН, станом на 17 січня 2022 року у Києві виявили ще 510 нових інфікованих COVID-19. Загалом з початку пандемії у столиці вірус підхопили 345 256 киян, з них 8 371 - померли, а 327 265 - одужали.

Вас також можуть зацікавити новини: