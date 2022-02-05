Коли людина знаходиться в стресі, тіло починає посилати їй сигнали про те, що пора відпочити.

Коли людина постійно знаходиться в стресовому стані і нічого не робить для його усунення, тіло починає посилати сигнали того, що психіка знаходиться в найсильнішій напрузі.

Як повідомили лікарі з Німеччини в інтерв'ю журналу Freundin, однією з ознак того, що психічне здоров'я людини виснажене, є її скарги на хронічні болі, не пов'язані з очевидними травмами, передає medikforum.

Другим сигналом є поганий сон. Людина може крутитися без сну всю ніч або не може швидко заснути, хоча до цього вдень відчувала сильну втому. Подібним симптомом нерідко проявляється стрес.

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Коливання ваги. Нестабільний апетит з епізодами переїдання і небажання їсти і "бігаючі" туди-сюди кілограми на вагах теж можуть говорити, що психіка виснажена і потрібно взяти паузу, щоб відпочити.

Підвищена дратівливість. Постійно щось або хтось дратує і ви швидко втрачаєте терпіння? Можливо, проблема зовсім не в інших, а в тому, що нерви через постійну напругу все гірше справляються з рутинним стресом.

Перепади настрою. Виснажена стресом і відсутністю відпочинку психіка впливає на те, що гормони "виходять з ладу", і наслідком цього стає мінливий настрій – протягом дня він може змінюватися від радості і наснаги до відчуття тотального нещастя і ридань.

Випадання волосся. Дана ознака також може бути пов'язана з гормональним дисбалансом.

Втрата лібідо. Згаслий інтерес до інтимної частини життя може додатково говорити про те, що занадто сильний або довгостроковий стрес завдав удару по гормональному балансу.

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