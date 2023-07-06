Він керував закладом 25 років.

Ректора Львівського національного медуніверситету (ЛНМУ) ім. Данила Галицького Бориса Зіменковського звільнили з займаної посади.

Як повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, посаду виконуючого обов’язки ректора обійняв доцент, доктор медичних наук за спеціальністю "Хірургія", проректор з науково-педагогічної роботи Орест Чемерис. "Новому в. о. ректора доручено забезпечити проведення конкурсу на заміщення вакантної посади ректора ЛНМУ", - йдеться у повідомленні.

Також Чемериса зобов'язали розробити концепцію розвитку і запуску лікарні на базі ЛНМУ.

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На сайті вишу уточнюється, що проректор Орест Чемерис працюватиме за контрактом, розрахованим на 5 років.

Скандал навколо Бориса Зіменковського

21 червня студенти ЛНМУ розповіли про сексистські жарти Бориса Зіменковського, а лікар Роман Штибель оприлюднив фрагменти відео з розподілу студентів, де ректор вишу висміює прізвище студентки, яка хоче стати хірургом. "Жінка, а хоче різати! Сумне. Я би такої знати не хотів", – було чути на відео голос ректора.

У МОЗ відреагували на це і пообіцяли кадрові рішення. Перед студентами вибачились і пообіцяли, що спеціальна комісія МОЗ розбереться в ситуації. Примітно, що Борис Зіменковський обіймав посаду ректор ЛНМУ з 1998 року. Зараз йому 83 роки.

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