З'ясувалося, що Зіменковського проголошено "Людиною тисячоліття" та "Людиною року".

Сексистський скандал із ректором Львівського медуніверситету імені Данила Галицького Борисом Зіменковським отримав продовження. З'ясувалося, що у ректора є фейкові титули.

Як повідомила у Facebook народна депутатка Інна Совсун, у Вікіпедії Бориса Зіменковського називають "Людиною тисячоліття", проголошеною Міжнародним Кембріджським біографічним центром та "Людиною року" за версією Біографічного інституту США.

Втім, ці титули скоріше фейкові, ніж справжні. Совсун нагадала, що Міжнародний біографічний центр торгує як вигаданими біографіями, так і фантастичними титулами і сертифікатами. Британська урядова організація Захисту прав споживачів називає видання "шахрайським" та "кічевим".

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Водночас американський біографічний інститут — приватна організація в США, яка спеціалізується на присвоєнні від власного імені марнославним людям різного роду звань, нагород, а також публікації у власних спеціальних виданнях з престижними назвами їх біографій.

Нардепка також обурилася, що на скандальному розподілі студентів була присутня Марія Бомко - головна спеціалістка відділу з координації медичних кадрів Міністерства охорони здоров’я.

"Хамство, масні жартики на адресу дівчат, сексизм, порушення принципу недискримінаційного, рівного ставлення, вочевидь, її ніяк не збентежили. Як і те, що "на засіданні на розподілі місць на інтернатуру деканат дозволяв собі підвищувати голос, принижувати та вимикати мікрофони при спробі поставити запитання членам комісії, перекручували та насміхались над прізвищами. Це створює негативну атмосферу та призводить до порушення студентських прав і гідності". Це все – мені переповіли студенти", - зазначила Совсун.

Вона зауважила, що Зіменковський має піти у відставку. Звернення до МОЗ з закликом відреагувати на це – Совсун вже відправила.

Скандал у львівському медуніверситеті

Як повідомляв УНІАН, у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького відбувся розподіл випускників на інтернатуру. Під час розподілу 83-річний ректор університету Борис Зіменковський робив коментарі, які обурили студентів. Одна зі студенток опублікувала запис з коментарями ректора в соцмережах. Тоді ситація набула розголосу.

Ректор, зокрема, висміював прізвище однією зі студенток. А про дівчину, яка обрала бути хірургом, сказав: "Жінка, а хоче різати! Сумне. Я би такої знати не хотів".

На ситуацію відреагували в Міністерстві охорони здоров’я. Там заявили, що "ситуація, що склалася у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького – неприпустима". Перед студентами вибачились і пообіцяли, що спеціальна комісія МОЗ розбереться в ситуації.

Згодом Борис Зіменковський виправдався за образи студенток. Ректор заявив, що просто жартував і не мав на меті образити студентів. Ректор також наголошує, що ці жарти були не для широкої аудиторії.

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