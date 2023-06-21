Ректор переконує, що його коментарі не мали чути студенти.

Львівський національний медичний університеті імені Данила Галицького опинився в центрі скандалу – в мережу потрапив запис, на якому ректор Борис Зіменковський робить сексистські коментарі та ображає студентів та студенток.

У коментарі "УП Життя" Зіменковський заявив, що просто жартував і не мав на меті образити студентів. Ректор також наголошує, що ці жарти були не для широкої аудиторії.

"Я нікому зі студентів нічого поганого не сказав. Я пожартував. Студенти моїх слів не чули. Коло мене сидів праворуч проректор, і я тихенько їй говорив. Однак поряд був потужний мікрофон і вихопив", – каже Зіменковський.

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Він також пояснив свою позицію, наголосивши, що, на його думку, в медичній справі є ролі, які жінкам підходять менше, ніж чоловікам.

"Все ж таки хірургія – агресивна частина медицини. І не така проста. Я погоджуюся, що жінка може все, як і чоловік. Але на мою думку у медицині є більш жіночі професії. Наприклад, кому подобається жіночий бокс? Утім, якщо хтось прийняв мої слова на свій рахунок, я вибачаюсь", – зазначив ректор.

Скандал у львівському медуніверситеті

Цього тижня у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького відбувся розподіл випускників на інтернатуру. Під час розподілу 83-річний ректор університету Борис Зіменковський робив коментарі, які обурили студентів. Одна зі студенток опублікувала запис з коментарями ректора в соцмережах. Тоді ситація набула розголосу.

Ректор, зокрема, висміював прізвище однією зі студенток. А про дівчину, яка обрала бути хірургом, сказав: "Жінка, а хоче різати! Сумне. Я би такої знати не хотів".

На ситуацію відреагували в Міністерстві охорони здоров’я. Там заявили, що "ситуація, що склалася у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького – неприпустима". Перед студентами вибачились і пообіцяли, що спеціальна комісія МОЗ розбереться в ситуації.

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