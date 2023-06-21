Міністерство охорони здоровʼя перепросило у студентів, що стали учасниками "цієї ганебної ситуації".

Напередодні у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького розгорівся сексистський скандал – ректор Борис Зіменковський вдавався до образ та недоречних жартів на адресу студентів та студенток.

В Міністерстві охорони здоров’я відреагували, заявивши, що "ситуація, що склалася у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького – неприпустима".

Там наголосили, що МОЗ засуджує будь-які прояви сексизму та упередженого ставлення до студентів. Також сповістили, що створено комісію, яка муситиме розібратися в ситуації.

Відео дня

"За це кожен, хто був причетний до цієї ганебної ситуації, понесе відповідальність. Наразі при МОЗ вже створена комісія для надання оцінки ситуації, що склалася у Львівському національному медуніверситеті ім. Данила Галицького під час розподілу студентів в інтернатуру. До її складу увійдуть представники керівництва МОЗ та відповідних департаментів. Комісія проаналізує ситуацію та дасть детальну оцінку діям ректора та членам приймальної комісії", – йдеться в повідомленні.

Також сповіщається, що під час конфліктної ситуації через відеозвʼязок був присутній представник МОЗ, але він не відреагував на ситуацію належним чином, і його бездіяльність також стане предметом розслідування.

Окремо Міністерство охорони здоровʼя перепросило у студентів, що стали учасниками "цієї ганебної ситуації".

Скандал у львівському медуніверситеті

Напередодні у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького відбувся розподілу випускників на інтернатуру. Від цього процесу залежить майбутнє студентів – в цей час після 6 років навчання визначається їхня спеціальність.

Під час розподілу 83-річний ректор університету Борис Зіменковський висміював прізвище студентки, яка вирішила працювати з дітьми, а студентці, яка вирішила стати хірургом, сказав: "Жінка, а хоче різати! Сумне. Я би такої знати не хотів".

Одна зі студенок вишу поділила в соцмережах відео з обурливою поведінкою ректора, після чого ситуація набула розголосу.

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