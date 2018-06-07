Отруйна атака: на Харківщині 11-річний хлопчик опинився в лікарні у тяжкому стані через укус гадюки (відео)

У Харкові постраждала дитина отримала рятівну сироватку від зміїної отрути.

У селищі Козівка на Харківщині 11-річний хлопчик Сергій опинився в лікарні у тяжкому стані через укус гадюки.

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Гадюка вкусила дитину на подвір’ї Ймовірно, хлопчик наскочив на неї, коли стрибав з дерева.

Аби врятувати ледь притомну дитину, до місцевої лікарні довелось викликати санавіацію - хлопчика терміново переправили до Харкова. Менше ніж за годину він отримав рятівну сироватку від зміїної отрути.

Стан дитини досі тяжкий, але загрози життю немає, запевняють лікарі.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Житомирщині 59-річна жінка після укусу гадюки потрапила до лікарні.