Стало відомо причину загадкової смерті студентки в гуртожитку під Одесою
08:56, 13 червня 2018Новини регіонів
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Зі слів друзів, суїцидальних думок у дівчини не було.
Чим отруїлася дівчина, поки невідомо / фото od.vgorode.ua
Згідно з результатами розтину, дівчина, знайдена в кімнаті студентського гуртожитку в Кілії Одеської області, померла від отруєння невстановленою речовиною.
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При огляді тіла ознак насильницької смерті не виявлено, передає Vgorode.ua.
Чим отруїлася дівчина, поки невідомо. Також ще не встановили, чи добровільно студентка прийняла отруту.
Раніше ЗМІ повідомляли, що в одній з житлових кімнат гуртожитку Кілійського професійного ліцею знайшли тіло 18-річної дівчини.
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