Стало відомо причину загадкової смерті студентки в гуртожитку під Одесою

Зі слів друзів, суїцидальних думок у дівчини не було.

Згідно з результатами розтину, дівчина, знайдена в кімнаті студентського гуртожитку в Кілії Одеської області, померла від отруєння невстановленою речовиною. Читайте такожОтруєння в школі Харкова: газ міг розпилити учень При огляді тіла ознак насильницької смерті не виявлено, передає Vgorode.ua. Чим отруїлася дівчина, поки невідомо. Також ще не встановили, чи добровільно студентка прийняла отруту. Раніше ЗМІ повідомляли, що в одній з житлових кімнат гуртожитку Кілійського професійного ліцею знайшли тіло 18-річної дівчини.

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