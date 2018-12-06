У військовій частині на Київщині отруїлись десятки бійців

Військовою прокуратурою Київського гарнізону Центрального регіону України забезпечується контроль щодо проведення службового розслідування за фактом захворювання військовослужбовців.

У військовій частині на Київщині отруїлись 20 військовослужбовців строкової служби.

Як повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України, 4 грудня о 16.30 до медичного пункту однієї з військових частин, що дислокується у м. Васильків Київської області, звернулися 12 військовослужбовців строкової служби зі скаргами на біль у шлунку, пронос, субфебрильну температуру.

Військовослужбовцям надано першу медичну допомогу та встановлено попередній діагноз – гастроентоколіт.

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5 грудня службовими особами 10-го Регіонального санітарно-епідеміологічного управління вжито заходів зі встановлення причин, які передували даному факту, зокрема відібрано бактеріальні змиви, проби води та їжі у військовій частині, надано припис з приводу реєстрації випадків гострих кишкових інфекцій.

6 грудня представниками управління здійснено виїзд до вказаної військової частини щодо проведення додаткових досліджень.

Наразі під наглядом лікарів Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» перебувають 20 осіб.

Військовою прокуратурою Київського гарнізону Центрального регіону України забезпечується контроль щодо проведення службового розслідування за фактом захворювання військовослужбовців. За результатами розслідування буде здійснено відповідне реагування, а за наявності підстав винні посадові особи будуть притягнуті до передбаченої законом відповідальності.

Нагадаємо, у червні у київському Військовому інституті масово отруїлися курсанти. Повідомлялося про 150 постраждалих.