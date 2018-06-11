У київському Військовому інституті масово отруїлися курсанти

У Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації з’ясовують причини та обставини різкого погіршення стану здоров’я групи курсантів.

11 червня 2018 року близько 08:30 до санітарної частини київського Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут звернулись курсанти зі скаргами на біль у животі та нудоту.

Більшість із тих, хто звернувся по допомогу, напередодні, 10 червня, знаходилась у звільненні, поза межами навчального закладу. Про це повідомляє прес-служба Генштабу.

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Зазначається, що командуванням Військового інституту вжито низку невідкладних заходів. Усім, хто звернувся до медичного пункту, надано необхідну кваліфіковану медичну допомогу та розміщено в лазареті.

Начальником інституту ініційовано службову перевірку щодо з’ясування причин події.

Наразі ситуація контрольована, динаміки до збільшення кількості випадків нездужання серед особового складу інституту немає, жоден військовий навчального закладу додаткової госпіталізації не потребує.

"Київ оперативний", посилаючись на власні джерела, стверджує, що постраждалих понад 150.