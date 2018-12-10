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На Одещині запрацювали мобільні поліклініки – оглянуть селян по всій області

14:32, 10 грудня 2018
Новини регіонів
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Проект є частиною реформи сільської медицини / фото прес-служба Одеської ОДА

На Одещині запрацював спеціальний проект «Мобільна поліклініка», завдяки якому медичну допомогу отримають мешканці навіть найвіддаленіших сіл області.

Про це повідомив голова Одеської ОДА Максим Степанов.

«Будемо чесними: на жаль, в області спостерігається нестача деяких фахівців на районному рівні. Але це не привід залишати пацієнтів без допомоги! Тому я ініціював запуск проекту «Мобільна поліклініка». Огляди пройдуть в усіх районах без винятку. Абсолютно безкоштовно для людей. Проект системний, розрахований не на один рік», — заявив Максим Степанов.

Він підкреслив, що проект є частиною реформи сільської медицини, якій дав старт Президент Петро Порошенко.

За словами голови ОДА, так звані авто-амбуланси з’являться у 75 населених пунктах області. Тільки на першому етапі медики оглянуть понад 20 тисяч селян.

Степанов додав, що безкоштовну діагностику здійснюватимуть дві команди фахівців: кардіологи, офтальмологи, гінекологи, ендокринологи та спеціалісти ультразвукової діагностики. Окрім того, у «мобільній поліклініці» є пересувний мамографічний кабінет.

«Мобільна поліклініка» має виявити найбільш поширені хвороби на ранніх стадіях. За потреби пацієнтів направлять для обстеження та лікування у спеціалізовані медичні заклади.

Також, як заявив Максим Степанов, пацієнти зможуть скористатися  програмою «Доступні ліки». Нагадаємо, 59 препаратів можна отримати безкоштовно, а 202 засоби – з невеликою доплатою в аптеці. Тим, хто не зможе самостійно відвідати аптеку  – препарати доставлять додому.

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Теги: #медицина#Одещина