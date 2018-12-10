На Одещині запрацювали мобільні поліклініки – оглянуть селян по всій області

За словами голови ОДА, так звані авто-амбуланси з’являться у 75 населених пунктах області, тільки на першому етапі медики оглянуть понад 20 тисяч селян.

На Одещині запрацював спеціальний проект «Мобільна поліклініка», завдяки якому медичну допомогу отримають мешканці навіть найвіддаленіших сіл області.

Про це повідомив голова Одеської ОДА Максим Степанов.

«Будемо чесними: на жаль, в області спостерігається нестача деяких фахівців на районному рівні. Але це не привід залишати пацієнтів без допомоги! Тому я ініціював запуск проекту «Мобільна поліклініка». Огляди пройдуть в усіх районах без винятку. Абсолютно безкоштовно для людей. Проект системний, розрахований не на один рік», — заявив Максим Степанов.

Він підкреслив, що проект є частиною реформи сільської медицини, якій дав старт Президент Петро Порошенко.

За словами голови ОДА, так звані авто-амбуланси з’являться у 75 населених пунктах області. Тільки на першому етапі медики оглянуть понад 20 тисяч селян.

Степанов додав, що безкоштовну діагностику здійснюватимуть дві команди фахівців: кардіологи, офтальмологи, гінекологи, ендокринологи та спеціалісти ультразвукової діагностики. Окрім того, у «мобільній поліклініці» є пересувний мамографічний кабінет.

«Мобільна поліклініка» має виявити найбільш поширені хвороби на ранніх стадіях. За потреби пацієнтів направлять для обстеження та лікування у спеціалізовані медичні заклади.

Також, як заявив Максим Степанов, пацієнти зможуть скористатися програмою «Доступні ліки». Нагадаємо, 59 препаратів можна отримати безкоштовно, а 202 засоби – з невеликою доплатою в аптеці. Тим, хто не зможе самостійно відвідати аптеку – препарати доставлять додому.