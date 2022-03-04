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Влада Києва оприлюднила алгоритм дій мешканців міста на випадок, якщо близька людина померла вдома.

Про це повідомляється на офіційному сайті Київської влади.

Перше, що необхідно вчинити, зателефонувати лікарю, з яким у померлого була підписана декларація, а в разі відсутності зв’язку – до Центру первинно-медико-санітарної допомоги, у якому працює лікар (якщо декларації не було – до найближчого ЦПМСД).

Якщо померла людина була хворою та спостерігалася за основним захворюванням, лікар на місці видає "Лікарське свідоцтво про смерть", яке на період активної фази бойових дій дає право здійснити поховання.

У випадку, якщо причину смерті необхідно встановлювати, поліція забезпечує транспортування тіла до моргу для проведення судово-медичної експертизи.

Тіла померлих з правого берега міста доставляються в підрозділ Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи за адресою вул. Дорогожицька, 9 (вул. Оранжерейна, 9),

доставляються в підрозділ Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи за адресою вул. Дорогожицька, 9 (вул. Оранжерейна, 9), з лівого берега міста – на вул. П. Запорожця, 26.

За добу після того, як тіло померлого відвезли до бюро, родичи без попередніх запрошень та телефонних дзвінків мають приїхати до моргу. При собі необхідно обов’язково мати паспорт або інші документи, що засвідчують особу померлого, а також паспорт родича (особи), який буде проводити поховання. На місці співробітники роз’яснять подальший алгоритм дій для швидкого проведення поховання покійного.

Як раніше повідомляв УНІАН, Генштаб попереджає, що основні зусилля окупантів зосереджено на оточенні Києва. Остання ніч у столиці минула відносно спокійно.

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