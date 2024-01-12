Вживання алкоголю може посилити зморшки і зробити помітнішими кола під очима.

Дерматологи детально розповіли, яким пошкодженням піддається шкіра через вживання людиною алкогольних напоїв.

Не секрет, що алкоголь, будучи токсином, має багато негативних впливів на організм - і все ж цих доказів може бути недостатньо, щоб відмовити деяких від надмірного вживання алкоголю, пише Huffpost. Дерматологи назвали основні способи впливу алкоголю на шкіру. Перший з них є найбільш згубним - це зневоднення.

Будучи сечогінним засобом, алкоголь змушує нас частіше ходити в туалет, що викликає зневоднення організму. Тому, якщо тіло зневоднене, то шкіра теж.

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"Коли ви системно зневоднені, одне з перших місць, де ви це помічаєте, - це шкіра", - пояснив каліфорнійський дерматолог Тео Солеймані.

Саме через зневоднення, викликане алкоголем, ми можемо виглядати трохи "грубіше", ніж зазвичай, на ранок після нічного пияцтва.

"Зневоднення нашої шкіри може посилити зморшки і кола під очима", - додала доктор Анжела Кейсі.

Крім того, якщо організм занадто довго зневоднюється, він може спробувати протидіяти цій сухості, активізуючи вироблення шкірного сала. "Люди можуть відчувати, що їх шкіра стає більш жирною після нічного запою, або помічати, що у них шкіра стає більш жирною в результаті тривалого вживання алкоголю", - сказав Сулеймані.

Але хороша новина полягає в тому, що якщо ви відмовитеся від випивки і віддасте перевагу воді, зневоднюючу дію алкоголю досить легко виправити.

Також алкоголь сам по собі є судинорозширювальним засобом, внаслідок чого у питущого обличчя стає червоним. Хоча ваше нове рожеве сяйво може вас не турбувати, запалення, викликане цим почервонінням, турбує вашу шкіру, і досить сильно.

Доктор Ахува Сісес розповіла, що такий стан може посилити проблеми зі шкірою, такі як екзема, розацеа, прищі або псоріаз, і сприяє зовнішньому старінню шкіри. А ще це може привести до проблеми, яку неможливо вирішити за допомогою простої сироватки - лопання капілярів. Єдиний спосіб по – справжньому видалити їх зі шкіри - це дорогі лазерні процедури.

Крім того, звичка пити знищує антиоксиданти та колаген в організмі.

Дерматологи відзначили, що не існує такої кількості алкоголю, яка не заподіяла б шкоди шкірі, але звичайно, що постійне вживання алкоголю призведе до більшої шкоди, ніж періодичне або незначне.

Оскільки алкоголь вже викликає запальні процеси, краще уникати інших інгредієнтів, які можуть погіршити процес. Солодкі коктейлі - це подвійний удар, оскільки і алкоголь, і цукор викликають запалення шкіри. Червоне вино містить речовини, що вивільняють цукор і гістамін, які знову викликають подвійну дозу запалення і почервоніння шкіри.

Дерматологи відзначили, що короткочасні зміни шкіри, такі як тьмяність, сухість і набряклість, часто виникають після вживання алкоголю. Ці негативні наслідки можна змінити, зробивши тривалу перерву у вживанні алкоголю.

Шкода алкоголю

Вченим давно відомо про шкоду алкоголю для людського організму. Келих вина на ніч - це "солодка отрута": він може як нашкодити організму, так і "допомогти" вам легше заснути. Але є нюанс. Крім того, порадами про те, як запобігти важкому похміллю вранці поділився вчений, професор психіатрії та поведінки людини в медичній школі Уоррена Альперта Університету Брауна. Він також застеріг, що пити алкоголь "голодним" точно не можна і назвав ряд інших ефективних методів боротьби з наслідками від "веселих вечірок".

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