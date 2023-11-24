Якщо порада "відмовитися від спиртного" для вас зовсім не варіант, є й інші – менш радикальні.

Минулого вечора ви випили забагато, і тепер страждаєте від ранкового похмілля? Те, що здавалося веселим вчора, тепер змушує ваші руки тремтіти, а голову боліти, не кажучи вже про інші неприємні симптоми, як от нудота та нестерпна спрага.

Якщо це не перший ваш досвід вживання спиртного, ви напевно знаєте базові рекомендації щодо того, як мінімізувати ранкові симптоми. Але є певні тонкощі, про які більшість людей не чули. CNN поспілкувався з науковцями, які точно знають, як полегшити похмілля.

Випивайте на повний шлунок

Так, це база, яка відома навіть вашому коту. Але є нюанс. Традиційно люди заїдають випите, а треба робити навпаки – випивати, коли шлунок вже повний. Ну, і далі теж закусювати.

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Як пояснив професор психіатрії та людської поведінки в медичній школі Уоррена Альперта Університету Брауна штату Род-Айленд доктор Роберт Свіфт, більшість алкоголю всмоктується не у шлунку, а в кишковому тракті, що знаходиться трохи далі.

"Якщо хтось випиває натщесерце, весь цей чистий алкоголь не розбавляється в шлунку і дуже швидко потрапляє в кишечник. Однак якщо в шлунку є їжа, є шлункові соки та ферменти, які змішують їжу та алкоголь, тоді лише невелика кількість спожитого [одразу] потрапляє в кишечник. Натомість алкоголь розбавляється в шлунку, і за одиницю часу всмоктується лише невелика кількість алкоголю", – пояснив він.

Пийте багато води

Звичайно всі знають, що алкоголь стимулює виведення води з організму. А саме зневоднення є одним з тих симптомів похмілля. Однак пити воду треба не лише після банкету, але й під час нього, наголошують фахівці.

Доктор Свіфт запевняє, що тут діє той самий принцип, що й у випадку з їжею.

"Якщо алкоголь змішується з рідиною, він розбавляється, тому, коли він потрапляє у ваш кишечник, це не так подразнює його. У вас менше шансів мати запалення кишечника або запалення слизової оболонки шлунка", – каже він.

Чим менше домішок у напої, тим краще

Перелік різних домішок та хімічних речовин, доданих у напій виробником для аромату та смаку, часом виглядає як список запасів на промисловому хімкомбінаті. І хоча всі ці речовини містяться в напої у невеликих нетоксичних кількостях, всі вони теж роблять свій внесок у підсумковий стан похмілля.

Згідно з дослідженнями, темне пиво та міцні ароматизовані алкогольні напої містять більше таких речовин, ніж прозорі напої. Наприклад, у бурбоні приблизно в 37 разів більше таких речовин, ніж у звичайній горілці.

Хімічні консерванти під назвою сульфіти є природним побічним продуктом бродіння в невеликих кількостях. Однак багато виробників пива і вина додають сульфіти в свої продукти, щоб продовжити термін зберігання.

Солодкі та білі вина, як правило, містять більше сульфітів, ніж червоні, але червоні вина містять більше танінів, які є гіркими або терпкими сполуками, які містяться в шкірці та кісточках винограду. Як сульфіти, так і дубильні речовини можуть викликати алергічні реакції у чутливих людей.

Як наслідок, обмеження споживання легким пивом, прозорими спиртними напоями та білим вином може допомогти уникнути похмілля.

Як побороти похмілля

Єдиний надійний спосіб уникнути похмілля – не вживати спиртне. Але для більшості цей варіант навіть не розглядається. Тож варто знати і базові способи подолання похмілля.

Ми знаємо, що алкоголь зневоднює організм, тому головний біль та інші симптоми похмілля можуть бути частково спричинені звуженням кровоносних судин і втратою електролітів, необхідних організму мінералів, таких як натрій, кальцій і калій.

А якщо ви є затятим кавоманом, то відмовившись від традиційної чашки кави у похмільний ранок, ви додасте до своїх симптомів ще й синдром "скасування кофеїну", що є легкою подобою наркотичної "ломки". Тож лікарі радять випити трохи кави на ранок, якщо це звичний для вас напій. Якщо полегшення не настає, більше не пийте.

Але першочерговим кроком має бути компенсація втраченої рідини. Випийте побільше звичайної води або спортивний напій, що містить додаткові електроліти.

І хоча більша частина алкоголю переробляється печінкою, невелика кількість виходить з організму в незміненому вигляді через піт, сечу та дихання. Тому варто прискорити цей процес, у чому допоможе помірна фізична активність.

Інші цікаві матеріали про алкоголь

Як писав УНІАН, нещодавні дослідження показали, що міф про "користь" від регулярного вживання невеликої кількості вина, на якому наголошують деякі медики, в дечому є оманливим.

Також ми розповідали, що відбувається з організмом при вживанні алкоголю у спеку. Лікар розвіяв деякі популярні міфи і детально описав всі ризики, яким піддається людина, розпиваючи спиртне на сонці.

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