Також фахівець порадила для досягнення найкращих результатів щодня використовувати сонцезахисний крем і антиоксидантну сироватку.

Щоденне вживання мигдалю допоможе шкірі бути без зморшок. За словами дерматолога, вживання трьох жмень мигдалю в день - це природний спосіб лікування зморшок.

Про це сказала хірург з раку шкіри доктор Ніра у відео на TikTok, під ніком @dermatologysurgeon. Як розповіла фахівець виданню New York Post: "Вживання мигдалю може помірно, але не радикально, зменшити зморшки... Для найкращих результатів щодня застосовуйте сонцезахисний крем, використовуйте антиоксидантну сироватку, таку як вітамін C, і включайте ретиноїди у свій розпорядок дня".

Вона навела приклад, що дослідження показало, що жінки, які споживали приблизно три жмені мигдалю, мали значне зменшення зморшок на обличчі, тонких ліній і гіперпігментації. Зокрема, мигдаль може зменшити зморшки на 16%, а пігментацію на 20%.

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"Три жмені - це багато, але мигдаль так корисний-білок, омега-кислоти, багато користі для здоров'я", – запевнила Ніра.

Інші новини про користь мигдалю

Дослідження Університету Південної Австралії спростувало поширену думку про те, що люди, які худнуть, повинні відмовлятися від вживання мигдалю. Вони довели, що можна їсти мигдаль і при цьому худнути.

У найбільшому дослідженні такого роду фахівці виявили, що включення мигдалю в дієту з обмеженням калорій не тільки допомагає людям схуднути, але і покращує кардіометаболічне здоров'я.

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