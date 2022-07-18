Уряд вважає, що відрізнити цивільних від солдатів практично неможливо і відмовляється лікувати всіх.

Федеральний уряд Швейцарії відхилив запит НАТО щодо надання допомоги пораненим в Україні людям, пославшись на свій нейтралітет.

Про це повідомляє Swiss Info.

Так, влада відмовила в прийомі поранених українців з юридичних і практичних причин.

Зокрема, виходячи з того, що це порушить статус Швейцарії як нейтральної держави відповідно до міжнародного права. Наприклад, Женевська конвенція і Гаазька угода 1907 року вимагають від нейтральних держав забезпечити, щоб реабілітовані солдати після одужання більше не могли брати участь у бойових діях.

Що стосується поранених мирних жителів, уряд вважає, що відрізнити цивільних від солдатів практично неможливо, враховуючи, що багато цивільних осіб в Україні беруться за зброю, щоб захистити свою країну. Замість цього швейцарські чиновники воліють допомагати пораненим, направляючи гуманітарну допомогу в цивільні лікарні України.

Як повідомляла газета Tages Anzeiger, в травні деякі швейцарські кантони висловили готовність надати допомогу пораненим, але зіткнулися з опором уряду.

Євроатлантичний координаційний центр реагування на стихійні лиха, підрозділ НАТО, який координує медичні евакуації з України на міжнародному рівні, звертався до Швейцарії з відповідним запитом.

Цей запит викликав розслідування координованої медичної служби Швейцарії, Федерального управління громадської охорони здоров'я та Федерального департаменту закордонних справ.

Вас також можуть зацікавити новини: