Носієм вірусу є кажани, але вірус має усе необхідне для того, щоб перестрибнути на людей, кажуть вчені.

Китайські вчені заявили про виявлення нового коронавірусу у кажанів, який потенційно може передаватися від тварини до людини. Про це повідомляє South China Morning Post.

Дослідження проводилося під керівництвом Ши Чженлі – провідного вірусолога, яка працювала в Уханьському інституті. Тому самому закладі, який за однією з версій може бути причетним до появи Covid-19.

Хоча досі немає єдиної думки щодо походження вірусу, який став причиною глобальної пандемії, деякі дослідження припускають, що він початково виник у кажанів і перейшов до людини через проміжну тварину-господаря.

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Нове відкриття — це нова лінія коронавірусу HKU5, яку вперше виявили у японського кажана в Гонконзі. Новий вірус походить із підроду мербековірусів, до якого також входить вірус, що викликає Близькосхідний респіраторний синдром (Mers).

Новий вірус, щоб інфікувати клітини, здатен зв’язуватися з людським ангіотензинперетворюючим ферментом (ACE2), тим самим рецептором, який використовує вірус Sars-CoV-2, коли викликає хворобу Covid-19.

Походження коронавірусу: останні новини

Як писав УНІАН, у грудні Конгрес США оприлюднив звіт, у якому стверджується, що COVID-19 створили в Уханьській лабораторії в Китаї і випадково випустили назовні. Зокрема є свідчення, що співробітники лабораторії хворіли на щось дуже схоже на "ковід" за кілька місяців до початку епідемії.

У сiчнi, після зміни влади в США, цю ж теорію оприлюднило і Центральне розвідувальне управління. Як пише The New York Times, нове керівництво ЦРУ, швидше за все, не має нових розвідувальних даних, а оперує тими самими доказами, які звучали й раніше. Але тепер їх інтерпретували більш жорстко по відношенню до Китаю.

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