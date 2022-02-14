Медики наголосили, що вживання вітамінів під час хвороби можливе лише за призначенням лікаря.

Вітаміни підвищують імунітет, проте не лікують від COVID-19.

Про це нагадали медики у Telegram-каналі МОЗ "Коронавірус_інфо".

За даними лікарів, мікроелементи, такі як вітамін D, вітамін С та цинк, мають найважливіше значення для нормальної роботи імунної системи та життєво необхідні для підтримки здоров'я.

"Проте наразі будь-які рекомендації щодо використання їх для лікування COVID-19 відсутні. Вживання вітамінів під час хвороби можливе лише за призначенням лікаря", - йдеться у повідомленні.

Аби зміцнити імунітет взимку, медики радять додавати до щоденного раціону продукти, що мають у своєму складі:

вітамін С - це шипшина, перець чилі, чорна смородина, петрушка, капуста, ківі, броколі, брюссельська капуста, лимон, лічі, хурма, апельсин;

цинк - це морепродукти, м'ясо, гарбузове та соняшникове насіння, какао, яйця, волоські горіхи та устриці.

"А добова норма вітаміну D - це 20-хвилинна прогулянка на свіжому повітрі", - зауважили в МОЗ.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю УНІАН розказала завідувачка відділу організації епіднагляду Центру громадського здоров’я МОЗ України, лікарка-епідеміолог Оксана Кошалко наголосила, що жодний профілактичний прийом медичних препаратів не може бути ефективним, якщо він приймається людиною самостійно без призначення лікаря.

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