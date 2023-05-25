Високофункціональний протез руки з біонічною кистю хлопцю виготовили в Україні.

В Охматдиті проходить реабілітацію 14-річний хлопець з Херсонської області, який втратив руку через російський обстріл. Йому встановили біонічний протез.

Як йдеться у повідомленні Охматдиту, Артур пережив окупацію Херсонщини, а після звільнення, коли окупанти почали обстрілювати місто, він потрапив під вогонь і в нього сильно постраждала ліва рука.

"Артура спочатку повезли до херсонської лікарні, медики змушені були проводити операцію під ліхтариками, бо в лікарні не було ні світла, ні води. На жаль, врятувати руку було неможливо. Хлопцю зробили ампутацію лівої руки вище ліктя, а потім направили у НДСЛ "Охматдит"", - йдеться у повідомленні.

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За лікування підлітка взялися спеціалісти відділення мікрохірургії Охматдиту, а пізніше почали підготовку хлопця до протезування. "Високофункціональний протез руки з біонічною кистю Артуру виготовили в Україні", - зазначили у лікарні.

Тепер з Артуром займатися спеціалісти Охматдиту, аби він навчився вправно використовувати протез у повсякденному житті. "Зараз з хлопцем тільки проводять перші тренування, але він вже може взяти яблуко та цукерки, переставити стакан з водою, взяти коробок з сірниками, відірвати виноград, потиснути руку", - розповіли про досягнення підлітка у лікарні.

Лікування дітей в Охматдиті

6 квітня лікарі "Охматдиту" витягли осколок російського снаряда з голови 13-річної Софії. Дівчинка була поранена в результаті обстрілу окупантів 5 березня.

А 11 травня стало відомо, що в Україні на базі лікарні "Охматдит" в Києві буде створено реабілітаційний центр зі стаціонарним відділенням, допомогу в якому будуть надавати дітям з усієї країни.

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