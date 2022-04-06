У будинок дитини прилетіла російська ракета, внаслідок чого поранення отримала сама дівчинка і її мама.

Лікарі "Охматдиту" витягли осколок російського снаряда з голови 13-річної Софії. Дівчинка була поранена в результаті обстрілу окупантів 5 березня.

Про це повідомили в "Охматдиті".

Окупанти обстріляли село в Миколаївській області, де проживала дівчинка. На момент атаки вона з мамою заклеювала вікна скотчем, щоб уберегтися від ударної хвилі.

"Соня погано пам'ятає, як все сталося. Вона каже, що почула свист ракети, а її мама крикнула: "Соня, біжи!". Дівчинка встигла зробити три кроки перед тим, як була поранена осколком у скроню. Вона впала і знепритомніла... Металевий фрагмент увійшов глибоко в голову: він зупинився посередині між півкулями головного мозку", — йдеться в повідомленні.

В результаті обстрілу будинок сім'ї знищений: на кухні тепер на місці даху - діра, замість стелі видно небо. Через обстріл окупантів також отримала поранення обличчя мама дівчинки - зачепило посудину біля перенісся. Все обличчя Людмили було залито кров'ю.

Після атаки Софія потрапила в лікарню в Миколаєві, де під обстрілами місцеві лікарі зробили їй операцію, але дістати осколок не змогли. Деякий час Соня була в медикаментозному сні.

"Майже чотири тижні Соня жила з осколком в голові - діставати його було дуже небезпечно. У дитини майже не працювали праві кінцівки. Весь цей час вона страждала від головного болю", - розповіли лікарі.

29 березня дівчинку з мамою госпіталізували в "Охматдит". У той момент осколок в голові дитини вже викликав запалення. Лікарі "Охматдиту" провели операцію і успішно видалили осколок, що знаходився біля великої судини мозку.

"Мама дівчинки розповідає, що Соня дуже чекала операцію, щоб "голова нарешті перестала боліти". Коли після хірургічного втручання дочка прийшла до тями, відразу почала дякувати лікарям. Зараз Софія продовжує лікування в "Охматдиті", — уточнили медики.

Зараз з дівчинкою займаються реабілітологи, вона потроху вчиться піднімати праву руку, щоб скоріше повернутися до улюбленого малювання.

Також тепер у дівчинки з'явилася заповітна мрія - чорна семиструнна гітара, на якій вона гратиме після перемоги України над Росією.

Як повідомляв УНІАН, через збройну агресію РФ в Україні продовжують гинути діти. Станом на ранок 6 квітня загинуло 167 дітей і понад 279 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Найбільше постраждало дітей у Київській - 78, Донецькій - 81, Харківській - 64, Чернігівській - 49, Миколаївській - 39, Луганській - 31, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях.

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