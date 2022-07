Лікування для жінки було безкоштовним.

У Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" вперше здійснили тотальне опромінення тіла та трансплантацію кісткового мозку дорослій пацієнтці.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Він зазначив, що на початку року у лікарні запрацював найсучасніший в Україні лінійний прискорювач електронів Elekta Synergy S Agility. Апарат застосовується для пацієнтів з лейкозами, лімфомою, множинною мієломою, апластичною анемією, пухлинами, а також перед трансплантацією кісткового мозку.

"Поява такого пристрою дозволяє фахівцям "Охматдиту" надавати медичні послуги на рівні найкращих спеціалізованих клінік світу за принципом all under the roof (все під одним дахом). Раніше пацієнтам доводилося робити опромінення в одному закладі, трансплантацію кісткового мозку - в іншому. А подекуди навіть у різних країнах", - пояснив Радуцький.

Цього року, розповів він, керівництво лікарні планувало розширити методики променевої терапії для дітей, але війна змінила плани.

Так, фахівці "Охматдиту" отримали від Міністерства охорони здоров'я відповідну ліцензію та почали здійснювати трансплантації кісткового мозку дорослим. Вже чотирьом дорослим пацієнтам зробили операції з пересадки кісткового мозку.

"37-річна медсестра Любов з Ніжина лікувалась від лейкемії у Чернігові та Черкасах. В "Охматдиті" процедура тотального опромінення зайняла 65 хвилин. Променева терапія підготувала пацієнтку для подальшої необхідної пересадки кісткового мозку. Донором стала 13-річна донька Любові", - розповів Радуцький.

За його даними, пацієнтка почувається добре. Наприкінці минулого тижня її виписали з лікарні. Вона продовжуватиме лікування амбулаторно.

"Лікування для жінки було безкоштовним, адже ми передбачили у держбюджеті кошти на пілотний проект з трансплантації, а Програма медичних гарантій (зокрема пакет НСЗУ щодо лікування онкохворих) навіть під час війни фінансується в повному обсязі", - запевнив Радуцький.

