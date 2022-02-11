За останніми даними, на стаціонарному лікуванні знаходиться 2 тисячі 160 дітей, хворих на COVID-19.

Заступниця міністра охорони здоров'я України Марія Карчевич зазначає, що в Україні продовжує зростати кількість дітей, які хворіють на COVID-19 та потрапляють до лікарні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час брифінгу.

"В Україні продовжує зростати кількість дітей, які хворіють на COVID-19 та потрапляють з ним до лікарні. Останні актуальні цифри свідчать про те, що на стаціонарному лікуванні знаходиться 2 тисячі 160 дітей, які захворіли на COVID-19, та 388 дітей з підозрою, що становить 46,3% від загальної кількості виділених ліжок", - сказала Карчевич.

При цьому вона нагадала, що в Україні діти від 12 років можуть щепитися проти COVID-19 вакциною Comirnaty від Pfizer.

"За даними центрів контролю та профілактики захворювань США на середину жовтня 2021 року, вона на 93% ефективна проти госпіталізації підлітків віком 12-18 років", - зауважила Карчевич.

Вона розповіла, що для того, аби вакцинувати дитину від COVID-19, батькам достатньо записати її до будь-якого центру щеплення.

"З собою треба мати свідоцтво про народження - це вимога для дітей віком 12-13 років - або паспорт, ідентифікаційний код, якщо діти старші 14-ти років. Усі ці документи потрібні для внесення даних про вакцинацію до Електронної системи охорони здоров'я", - пояснила представниця МОЗ і додала, що діти 12-13 років для щеплення також повинні мати згоду одного з батьків або опікуна.

"Станом на 11 лютого понад 73 тисяч дітей віком від 12 до 17 років отримали одну дозу щеплення проти COVID-19 та ще понад 62 тисячі мають повний захист", - зазначила Карчевич.

Нагадаємо, за минулу добу, 10 лютого 2022 року, в Україні виявили 41 тисячу 229 нових підтверджених випадків COVID-19. На коронавірус за цей час захворіли 3 тисячі 369 дітей.

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