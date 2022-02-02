Вони виявили, що мозок людини відтворює побачене із затримкою в 15 секунд, а не показує все, як є на поточний момент.

Мозок людини сприймає світ із затримкою в 15 секунд. Людина бачить картинки з минулого і не здатна зробити апдейт зору в режимі реального часу.

Такого висновку дійшли дослідники з Каліфорнійського університету в Берклі, передає medikforum. Вони виявили, що мозок людини відтворює побачене із затримкою в 15 секунд, а не показує все, як є на поточний момент. Цей механізм відомий під назвою "поле безперервності", і за рахунок нього людина володіє більш стабільним сприйняттям навколишнього світу.

Як пояснили дослідники, якби мозок людини проводив апдейт в режимі реального часу, то світ сприймався б переривчасто, з постійними флуктуаціями тіней, світлом і рухами, і вся дійсність здавалася б нам суцільною галюцинацією. Але для виключення цього неприємного сприйняття мозок стає схожий на машину часу, яка кидає людину на 15 секунд назад від теперішнього часу, і тільки таким чином вона може сприймати повсякденне життя.

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В ході дослідження за участю 100 добровольців його автори намагалися зрозуміти механізм, який стоїть за феноменом зору, при якому людина не помічає найдрібніших змін з часом. Добровольцям показували відео облич, які змінювалися протягом 30 секунд. При цьому на картинках не було ніякої рослинності на обличчі, тільки очі, брови, ніс, рот і щоки. Після перегляду 30 секунд відео учасники експерименту повинні були визначити фінальний образ обличчя, яке вони бачили. Майже завжди вони вибирали обличчя, яке бачили не в кінці ролика, а в середині. Це і доводить, що мозок відсилає людині картинки з 15-тисекундною затримкою.

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