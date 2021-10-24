Проблеми виникають приблизно у 24% пацієнтів

Американські вчені продовжують вивчати COVID-19. Вони з'ясували, що коронавірус викликає когнітивні розлади.

Про це пише NBC News.

Вчені з Медичної школи Ікана провели дослідження, в ході якого з'ясували, що приблизно 24% пацієнтів продовжують відчувати когнітивні труднощі, в тому числі проблеми з пам'яттю, багатозадачністю, обробкою інформації та фокусуванням. Всього провели тести у 740 пацієнтів, які вилікувалися від COVID-19. Високий рівень когнітивних порушень фіксувався навіть через сім місяців після хвороби.

Найчастіше пацієнти страждали від проблем зі збереженням нових спогадів і їх відтворенням. Також пацієнти скаржилися на низьку швидкість обробки інформації та виконавчих функцій, а саме здатність ініціювати, планувати, організовувати та виносити судження.

Читайте такожЕфективність вакцини Pfizer для дітей від 5 до 11 років перевищує ризики-FDAВід когнітивних порушень страждають люди різного віку. У зв'язку з цим рекомендується проводити скринінг на психічні порушення після коронавірусу.

"Вони не можуть функціонувати, не можуть думати, їх пам'ять порушена, вони збиваються з пантелику. Коли вони їдуть кудись, то кажуть, що не знають, як вони туди потрапили", - розповів професор психіатрії і директор клініки Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі доктор Хелен Лаврецькі.

Як раніше повідомляв УНІАН, Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко зазначає, що небезпека штаму "Дельта" бачать всі, крім "ковідіотів і антивакцинальників".

Автор: Анастасія Горбачова