Вчені знайшли спосіб знищити до 90% клітин одного з найагресивніших видів раку

У лабораторних дослідженнях експериментальна сполука пригнічувала розмноження клітин найпоширенішої форми раку підшлункової залози приблизно на 90%.

Американські вчені повідомили про обнадійливі результати дослідження, яке може змінити підхід до лікування аденокарциноми проток підшлункової залози – найпоширенішої та однієї з найагресивніших форм раку підшлункової залози. Результати роботи опубліковані в журналі Oncotarget.

Дослідники з Університету Флориди A&M випробували експериментальні молекули, відомі як інгібітори поліізопренільованого цистеїніламіду (PCAI).

На відміну від більшості існуючих підходів, вони не намагалися безпосередньо впливати на мутацію гена KRAS, яка лежить в основі більшості випадків цього виду раку. Натомість сполуки блокували аномальні білкові взаємодії, що запускають ріст пухлини.

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Найкращий результат продемонструвала молекула NSL-YHJ-2-27. Під час лабораторних досліджень вона пригнічувала розмноження ракових клітин приблизно на 90% навіть у низьких концентраціях.

Вчених здивував механізм дії

Аналіз показав, що нові сполуки не лише активували гени, які пригнічують розвиток пухлини, а й одночасно блокували активність генів, що сприяють її росту.

Крім того, вони руйнували внутрішній каркас ракових клітин, який необхідний їм для переміщення, збереження форми та проникнення в здорові тканини.

Втім, найбільшим сюрпризом став сам механізм дії препаратів.

Замість того щоб пригнічувати систему, яка підтримує розвиток пухлини, сполуки, навпаки, надмірно її активували. У результаті в клітинах різко зростав рівень активних форм кисню, що зрештою призводило до їхнього самознищення.

Після успішних випробувань на окремих клітинах науковці протестували сполуки на тривимірних моделях пухлин. І в цьому випадку вони також продемонстрували високу ефективність.

Водночас автори наголошують, що результати поки отримані лише в лабораторних умовах. Попереду – додаткові дослідження, які мають підтвердити безпечність і ефективність нового підходу перед початком клінічних випробувань на людях.

Інші дослідження у сфері онкології

Як повідомляв УНІАН, нове дослідження свідчить, що вегетаріанці загалом мають нижчий ризик розвитку багатьох видів раку. Водночас результати не є однозначними – у веганів зафіксовано підвищений ризик колоректального раку порівняно з людьми, які вживають м’ясо.

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