У вегетеріанців нижчий ризик розвитку багатьох видів раку, але є нюанс, - дослідження

Нове дослідження свідчить, що вегетаріанці загалом мають нижчий ризик розвитку багатьох видів раку. Водночас результати не є однозначними – у веганів зафіксовано підвищений ризик колоректального раку порівняно з людьми, які вживають м’ясо, зазначає Business Insider.

Науковці припускають, що причиною може бути нижче споживання кальцію. Втім, через поширення збагачених продуктів ця проблема нині може бути менш актуальною.

Автори роботи, результати якої опубліковані в British Journal of Cancer, проаналізували довгострокові дані понад 1,8 мільйона людей із США, Великої Британії, Індії та Тайваню, які дотримувалися п’яти відносно здорових моделей харчування:

1 645 555 м’ясоїдів;

57 016 споживачів птиці (без червоного м’яса);

42 910 пескетаріанців;

63 147 вегетаріанців;

8 849 веганів.

Учасники були загалом здоровими та не зловживали переробленим м’ясом – ковбасами чи беконом, які часто пов’язують із підвищеним онкоризиком. У США, зокрема, до великої когорти входили адвентисти сьомого дня, для яких здорове харчування та фізична активність є частиною релігійних переконань.

У середньому за людьми спостерігали 16 років, фіксуючи випадки 17 типів раку.

Загалом вегетаріанці мали нижчий ризик п’яти видів онкології, зокрема деяких із найсмертоносніших – раку молочної залози та простати. Пескетаріанці демонстрували менший ризик колоректального, молочної залози та ниркового раку порівняно з тими, хто споживає червоне м’ясо. А ті, хто їв лише птицю, рідше хворіли на рак простати.

Втім, певні переваги могли бути й у споживанні продуктів тваринного походження. Дослідники припускають, що мікронутрієнти – зокрема кальцій, вітаміни групи B та рибофлавін – можуть відігравати захисну роль.

Вегетаріанці та ризик п’яти видів раку

Порівняно з м’ясоїдами, вегетаріанці мали: на 31% нижчий ризик множинної мієломи; на 28% – раку нирки; на 21% – раку підшлункової залози; на 12% – раку простати; на 9% – раку молочної залози.

Дослідження не доводить, що саме м’ясо є прямою причиною підвищеного ризику, однак автори припускають, що певні сполуки в м’ясі можуть підвищувати рівень білків у крові, які з часом шкодять органам.

Водночас вегетаріанці мали майже удвічі вищий ризик плоскоклітинного раку стравоходу – можливо, через нижче споживання рибофлавіну.

Йлеться, що найбільший резонанс викликала знахідка про приблизно 40% вищий ризик раку товстої кишки у веганів порівняно з м’ясоїдами.

Ймовірною причиною може бути дефіцит кальцію. Цей мінерал зв’язує вільні жирні кислоти у кишківнику та допомагає виводити їх до того, як вони спричинять ушкодження. Одне з досліджень показало: жінки, які споживали близько 300 мг кальцію на день (еквівалент склянки молока), мали на 17% нижчий ризик колоректального раку.

Водночас кальцій можна отримати і з рослинних джерел – шпинату, тофу, насіння чіа. Сучасні дані свідчать, що нині різниця у споживанні кальцію між веганами та іншими групами вже не така значна – ймовірно, через ширше використання збагачених альтернатив молочних продуктів.

Дослідники також зауважують: дані базуються на групах, набраних щонайменше 10 років тому, а подекуди ще у 1980-х. За цей час раціони змінилися – сьогодні веганські та вегетаріанські дієти частіше включають ультраперероблені замінники м’яса й молока, що може впливати на результати.

Що це означає для щоденного раціону

Попри гучні заголовки, дослідження не змінює базових рекомендацій щодо здорового харчування. Помірне споживання червоного м’яса, уникнення перероблених м’ясних продуктів, достатня кількість овочів і клітковини – ці принципи залишаються актуальними.

Попередні роботи також вказували, що помірне споживання риби може бути корисним для здоров’я мозку та довголіття. Корисні жири з риби, оливкової олії, авокадо та горіхів позитивно впливають на довгострокове здоров’я.

Отже, найкращим вибором, імовірно, є збалансована, поживна дієта з перевагою рослинних продуктів, але без надмірної суворості – із можливістю іноді включати рибу або невелику кількість м’яса.

