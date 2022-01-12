У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) пояснили, хто піддається найбільшому ризику зараженню новим штамом "Омікрон".
До цієї групи входять:
- невакциновані,
- люди похилого віку,
- ті, що мають супутні захворювання.
Як пояснив CNBC директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Райан, для невакцинованих зараження новим штамом становить "велику" загрозу здоров'ю та життю. За його словами, ті, хто отримав дозу вакцини, зазвичай переносять коронавірус у легкій формі.
"Люди повинні дійсно серйозно розглянути необхідність щеплення", - наголосив Райан.
Своєю чергою голова технічної групи підрозділу надзвичайних захворювань Марія ван Керкхове підкреслила, що за даними ВООЗ, смертність при зараженні "Омікроном" збільшується з віком хворого.
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"У нас також є дані з деяких країн, які показують, що люди з хоча б одним супутнім захворюванням наражаються на підвищений ризик госпіталізації та смерті", - розповіла Керкхове.
Разом з тим вона зазначила, що у порівняні зі штамом "Дельта", від "Омікрону" помирає менша частка людей і загалом ризик серйозного перебігу захворювання та госпіталізації нижчий та додала, що новий штам все ж не можна вважати "несерйозною загрозою".
Як писав УНІАН, директор Європейського бюро ВООЗ Ханс Клюге раніше заявив, що більш ніж половина населення Європи заразиться новим штамом коронавірусу "Омікрон".