Так, за даними ВООЗ, смертність при зараженні "Омікроном" збільшується з віком хворого.

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) пояснили, хто піддається найбільшому ризику зараженню новим штамом "Омікрон".

До цієї групи входять:

невакциновані,

люди похилого віку,

ті, що мають супутні захворювання.

Як пояснив CNBC директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Райан, для невакцинованих зараження новим штамом становить "велику" загрозу здоров'ю та життю. За його словами, ті, хто отримав дозу вакцини, зазвичай переносять коронавірус у легкій формі.

"Люди повинні дійсно серйозно розглянути необхідність щеплення", - наголосив Райан.

Своєю чергою голова технічної групи підрозділу надзвичайних захворювань Марія ван Керкхове підкреслила, що за даними ВООЗ, смертність при зараженні "Омікроном" збільшується з віком хворого.

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"У нас також є дані з деяких країн, які показують, що люди з хоча б одним супутнім захворюванням наражаються на підвищений ризик госпіталізації та смерті", - розповіла Керкхове.

Разом з тим вона зазначила, що у порівняні зі штамом "Дельта", від "Омікрону" помирає менша частка людей і загалом ризик серйозного перебігу захворювання та госпіталізації нижчий та додала, що новий штам все ж не можна вважати "несерйозною загрозою".

Як писав УНІАН, директор Європейського бюро ВООЗ Ханс Клюге раніше заявив, що більш ніж половина населення Європи заразиться новим штамом коронавірусу "Омікрон".

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