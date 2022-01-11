На сьогодні 50 з 53 країн Європи та Центральної Азії повідомили про випадки зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон".

У перший тиждень 2022 року в Європі було зареєстровано понад 7 млн нових випадків захворювання COVID-19.

Про це заявив глава Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюге у вівторок на брифінгу, який транслювали на офіційній сторінці організації в Twitter.

"У перший тиждень 2022 року в регіоні було зареєстровано понад 7 млн нових випадків захворювання COVID-19, зростання у два рази за два тижні. Станом на 10 січня 26 країн повідомляють, що понад 1% їх населення захворює на COVID-19 щотижня. Показники смертності залишаються стабільними і продовжують залишатися найвищими в країнах з високою захворюваністю коронавірусом у поєднанні з нижчим рівнем охоплення вакцинацією", - зазначив він.

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На сьогодні 50 з 53 країн Європи та Центральної Азії повідомили про випадки штаму "Омікрон", повідомив Клюге.

"Він швидко стає домінуючим вірусом у Західній Європі і зараз поширюється на Балканах", - пояснив він.

За таких темпів Інститут показників та оцінки здоров'я (IHME) прогнозує, що більше 50% населення регіону будуть інфіковані "Омікроном" в найближчі 6-8 тижнів.

"Дані, зібрані за останні тижні, підтверджують, що "Омікрон" має високу здатність до поширення, тому що мутації, які він має, дозволяють йому легше закріплюватися на клітинах людини, і він може заразити навіть тих, хто раніше був інфікований або вакцинований", - повідомив Клюге.

Через величезні масштаби передачі вірусу зараз спостерігається зростання числа госпіталізацій пацієнтів з COVID-19. Це кидає виклик системам охорони здоров'я та надання послуг у багатьох країнах, де штам швидко поширився.

У ВООЗ глибоко стурбовані тим, що в міру просування цього варіанту на схід ще належить побачити вплив "Омікрона" в країнах, де рівні охоплення вакцинацією нижче і де можуть бути важчі наслідки зараження серед нещеплених.

"Візьмемо приклад Данії, де за останні тижні стався сплеск випадків зараження "Омікроном": тут рівень госпіталізації від COVID-19 для нещеплених пацієнтів був в шість разів вище, ніж для тих, хто був повністю вакцинований за тиждень до Різдва. Дані системи акушерського нагляду Великобританії показують, що 96% вагітних жінок, які надійшли в лікарню з симптомами COVID-19 в період з травня по жовтень 2021 року, не були вакциновані, третина з них потребувала респіраторної підтримки", - зазначив він.

Раніше УНІАН писав, що у Європі посилюють потужності лікарень на тлі поширення штаму "Омікрон".

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