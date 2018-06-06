Названо несподівану користь кави

Вчені зазначили, що добровольці в дослідній групі повідомляли про підвищення уважності після вживання кави.

Вживання кофеїну підвищує увагу і працездатність людей у колективі.

Про це йдеться у статті вчених з Університету штату Огайо і Каліфорнійського університету в Дейвісі, опублікованій в Journal of Psychopharmacology. Про це повідомляє MedicalXpress.

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В експерименті взяли участь 72 студенти: вони не знали про справжню його мету. Критерії відбору випробовуваних включали в себе помірне вживання кави - 4 чашки в день - і відсутність алергії. Їх розділили на дві групи: одна (дослідна) отримувала напій до обговорення теми, запропонованої дослідниками, друга (контрольна) — після.

Виявилося, що вживання кави до виконання завдання поліпшувало оцінки працездатності колективу в 1,4 разу порівняно з контрольною групою.

Також був проведений другий експеримент, в якому брали участь 62 студенти, які вживали у ході дослідження каву з кофеїном і без. Він показав аналогічний результат.

Раніше американські вчені провели дослідження, в якому з'ясувалося, що ризик впасти в депресію знижується на 20% при вживанні кави.