Виявлено спосіб загальмувати "старіння" мозку

"Омолоджувальними ліками" для мозку, який старіє, може бути гормон остеокальцин.

Учені Колумбійського університету (США) встановили, що "ліками" для мозку, який старіє, може бути гормон остеокальцин.

Дослідники зазначили, що остеокальцин виробляється клітинами кісткової тканини та його активізації сприяє навіть незначна фізична активність. Про це повідомляється у прес-релізі на MedicalXpress.

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У свою чергу, з остеокальцином взаємодіє білок RbAp48, що перешкоджає настанню старечого недоумства.

Учені продемонстрували, що RbAp48 взаємодіє з остеокальцином. RbAp48 контролює активність генів, що кодують нейротрофічний фактор мозку BDNF й білковий рецептор GPR158. Повноцінна робота цих сполук залежить від концентрації гормону остеокальцину.

Навіть невелика фізична активність, наприклад ходьба, допомагає вивільняти остеокальцин і RbAp48, що зменшує ризик розвитку старечого недоумства, наголошують дослідники.

Раніше вчені склали список тих способів, які допомагають мати вигляд і почуватися молодше.