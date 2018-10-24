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Виявлено спосіб загальмувати "старіння" мозку

15:34, 24 жовтня 2018
Зарубіжні новини
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Знайдено простий спосіб захистити себе від старечого недоумства / фото pixabay.com

Дослідники зазначили, що остеокальцин виробляється клітинами кісткової тканини та його активізації сприяє навіть незначна фізична активність. Про це повідомляється у прес-релізі на MedicalXpress.

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У свою чергу, з остеокальцином взаємодіє білок RbAp48, що перешкоджає настанню старечого недоумства.

Учені продемонстрували, що RbAp48 взаємодіє з остеокальцином. RbAp48 контролює активність генів, що кодують нейротрофічний фактор мозку BDNF й білковий рецептор GPR158. Повноцінна робота цих сполук залежить від концентрації гормону остеокальцину.

Навіть невелика фізична активність, наприклад ходьба, допомагає вивільняти остеокальцин і RbAp48, що зменшує ризик розвитку старечого недоумства, наголошують дослідники.

Раніше вчені склали список тих способів, які допомагають мати вигляд і почуватися молодше.

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Теги: #вчені#мозок