Названо п'ять перевірених способів продовжити собі молодість

Тим, хто дійсно прагне «відсунути» старість, вчені радять постійно тренувати мозок.

Складено список тих способів, які допомагають мати молодший вигляд і почуватися молодше.

Рекомендаціями поділилися гарвардські вчені, передає "МедикФорум".

Вчитися нового. Дослідники з Гарвардського університету з'ясували, що термін молодості людини на 80% залежить від рівня когнітивних функцій. Тим, хто дійсно прагне «відсунути» старість, вони радять постійно тренувати мозок.

Вивчення іноземної мови, вважають вчені, є одним з найкращих способів утримувати «молодий» інтелект. З віком у людини знижується здатність швидко переключатися з одного завдання на інше й утримувати увагу. Люди, які володіють двома і більше мовами, набагато краще чинять опір цьому процесу.

Нова професія. Точніше, новий рід занять. За словами науковців, зміна роду діяльності у віці після 40 веде до того, що в головному мозку між клітинами мозку створюються нові зв'язки - зазвичай цим відрізняється мозок у дитинстві і юності.

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Фізична активність. Багато хто, працюючи в офісі, проводить сидячи більшу частину часу у добі. Але мозку необхіден рух, оскільки він забезпечує його новим надходженням кисню разом з посиленим кровообігом. Вчені наполегливо рекомендують практикувати будь-яку, навіть саму мінімальну фізичну активність.

Радість. Так, життя буває важкимале потрібно вміти знаходити для себе джерела радості – мозок дуже «любить» позитивні емоції. Дослідження вчених з університетів Сіетла і Балтімора, в ході якого вони спостерігали за старінням 6 тисяч осіб, показало: якщо людина постійно відчуває емоційну незадоволеність, неминучий розумовий занепад.

Нейробіка. Незвичні навантаження в повсякденному житті – це відмінне тренування для мозку. Наприклад, можна поміняти руки і якийсь час побути «лівшею», прийняти душ або зробити щост із закплющеними очима. Ми здійснюємо багато звичних, доведених до автоматизму дій, а мозок від такого автоматизму «лінується». Цього важливо не допускати.