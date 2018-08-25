Безпечної дози алкоголю не існує - вчені

Міжнародне дослідження показало, що навіть малі дози алкоголю негативно позначаються на здоров'ї.

Згідно масштабного дослідження, в якому взяли участь 28 мільйонів людей зі 195 країн, безпечної дози алкоголю не існує.

Робота опублікована в журналі The Lancet, передає N+1. Як зазначають автори дослідження, алкоголь є однією з основних причин світової смертності, та безпечної дози його вживання немає. Вчені опублікували дані по різних країнах.

Зокрема, члени міжнародної колаборації Global Burden of Diseases за сприяння фонду Білла і Мелінди Гейтс підрахували кількість вживаного алкоголю та асоційованих з ним смертей в 195 точках планети з 1990 по 2016 роки, для людей у віці від 15 до 95 років. В свій аналіз вчені включили такі фактори як продаж алкоголю, споживання алкоголю туристами і деякі інші, які в попередній статистикою не враховувалися.

Згідно з висновками дослідження, на планеті кожна третя людина вживає алкоголь. Лідерами за кількістю питущих людей виявилися Данія і Норвегія - так, у Данії алкоголь вживають 97 відсотків чоловіків і 95 відсотків жінок. Найменше алкоголь вживають в мусульманських країнах, таких як Пакистан.

Проте лідером за кількістю щоденної випивки виявилися Румунія серед чоловіків і Україна серед жінок. У Румунії на одного чоловіка в день припадає 8 стандартних доз алкоголю (10 грамів етилового спирту, які містяться в одній стопці міцного напою, невеликому келиху вина або банці пива). А в Україні на одну жінку в день припадає 4,2 стандартних дози.

Для всіх вікових груп в сумі алкоголь серед факторів ризику, що призводить до смерті і непрацездатності, опинився на сьомому місці. Однак у віковій групі 15-49 років алкоголь вже очолив рейтинг.

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Сумарно споживання алкоголю відповідає за 2,2 відсотка смертей серед жінок і 6,8 відсотків серед чоловіків щорічно. Серед людей середнього віку ці цифри зростають вже до 3,8 і 12,2 відсотків, відповідно. Лідируючими причинами смерті умовленими алкоголему цій віковій групі стали туберкульоз, дорожні аварії та самопошкодження. У людей старшого віку серед причин смерті лідирують алкоголь-асоційовані види раку.

Дослідники підрахували взаємозв'язок середньої споживаної дози алкоголю по відношенню до ризику розвитку 23 хвороб, серед яких серцево-судинні захворювання, деякі види раку (наприклад, рак грудей, печінки, кишечника), цироз печінки, панкреатит та інші. З'ясувалося, що кожна додаткова доза алкоголю збільшує ризик розвитку цих захворювань. Так, одна доза спиртного в день в порівнянні з нулем збільшує ризик на піввідсотка, а дві порівняно з нулем - вже на сім відсотків.

Таким чином, навіть мінімальне вживання алкоголю в довгостроковій перспективі, згідно з загальносвітовою статистикою, шкідливо для здоров'я, підсумовують дослідники.