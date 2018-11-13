Виявлено несподівану користь чаю
14:13, 13 листопада 2018Зарубіжні новини
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Дослідники розповіли про користь чаю для серця.
Вчені пояснили, чим корисний чай / фото УНІАН
Вживання чашки чаю в день знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань.
Це з'ясували фахівці Університету Західної Австралії, повідомляє видання Live Science. У дослідженні, яке тривало 23 роки, брали участь понад 50 тисяч осіб, приблизно 12 тис. з них страждали через проблеми із серцем.
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Вчені дійшли висновку, що вживання продуктів, що містять близько 500 міліграмів флавоноїдів, захищає від виникнення й розвитку серцево-судинних захворювань.
Така кількість флавоноїдів міститься, наприклад, в чашці чаю або жмені чорниці, наголосили дослідники.
Раніше нове дослідження американських медиків показало, що навіть люди, які випивають по 8 чашок в день, живуть трохи довше тих, хто не п'є каву зовсім.
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