У делегації РФ вважають, що по відношенню до них здійснюється "вакцинна дискримінація".

Делегація Російської Федерації не поїде до Страсбурга для участі в осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, оскільки Франція не визнає вакцину "Супутник V".

Про це повідомив глава російської делегації в ПАРЄ, заступник голови Державної Думи РФ Петро Толстой в Telegram.

"На тлі налагодження взаємодії між Росією і органами Ради Європи уряд Франції намагається обмежити переміщення членам російської делегації по Страсбургу під приводом санітарних заходів, які вживає французька влада по боротьбі з пандемією: на території цієї країни не визнають вакцину "Супутник V", - повідомив Толстой.

Він заявив, що російська делегація просить Раду Європи вплинути на владу Франції з метою "не допустити сегрегації національних делегацій за ознакою застосування в країнах тієї чи іншої вакцини від коронавірусу".

Читайте такожУ Румунії колотимуть бустерні дози вакцини проти коронавірусу"Росія входить в так звану "червону зону", так як у нас не використовуються вакцини AstraZeneca, Moderna або Pfizer. З одного боку, ці обмеження встановлені владою Франції, але з іншого, вакцинна дискримінація відбувається за мовчазної згоди і невтручання Ради Європи. У створених умовах делегація Росії в Страсбург не поїде, стежити за роботою будемо дистанційно", - заявив він.

Раніше повідомлялося, що щепленим вакциною "Супутник V" делегатам Росії на Парламентській асамблеї Ради Європи заборонили залишати готель, окрім як для поїздки на засідання. Інших країн ці обмеження не торкнулися.

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Автор: Віталій Саєнко