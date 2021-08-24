Франція повною мірою підтримує започаткування міжнародної "Кримської платформи" з мирної деокупації півострова.

Міністр Європи і закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що його країна ніколи не визнає незаконну російську анексію українського Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ле Дріан заявив у Києві на спільній прес-конференції з українським колегою Дмитром Кулебою.

Глава французького МЗС зазначив, що хотів сьогодні відвідати Київ, аби підтвердити "непорушну прихильність незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України".

Читайте такожМакрон висловив Путіну позицію відносно Мінських угод щодо ДонбасуВін вважає важливою подією започаткування міжнародної "Кримської платформи" з метою мирної деокупації півострова і вітає цю ініціативу.

"Франція повною мірою підтримує цю ініціативу, до якої приєднується", - сказав Ле Дріан, який особисто не зміг бути присутнім на установчому саміті "Кримської платформи" через кризу, яка розгортається в Афганістані.

"Франція не визнає і ніколи не визнає незаконної анексії Автономної республіки Крим та міста Севастополь", - наголосив Ле Дріан і додав, що Франція не зможе змиритися з поточною ситуацією, яка відбувається у Донецькій і Луганській областях.

Глава МЗС Франції зазначив, що він разом з німецьким колегою докладає спільних зусиль в рамках "нормандського формату", аби реінтегрувати ці дві області до складу суверенної і возз'єднаної України у межах її міжнародно визнаних кордонів.

Своєю чергою, Кулеба сказав, що сьогодні на переговорах з Ле Дріаном більшу частину зустрічі розмова стосувалася Криму.

"Про те, як у подальшому функціонуватиме "Кримська платформа", які кроки нам потрібно вжити для протидії незаконній окупації Криму Російською Федерацією", - зазначив Кулеба.

Також український міністр повідомив, що порушив питання про відносини між французькими містами та містами окупованого Криму, про присутність деяких французьких компаній на території окупованого півострова.

"У нас з Францією дуже відвертий дружній діалог, і ми спільно працюватимемо над тим, щоб покласти край порушенням прав людини і порушенням міжнародного права у Криму", - наголосив Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня у Києві голови делегацій понад 40 країн і міжнародних організацій започаткували міжнародну "Кримську платформу" з метою мирного припинення російської окупації на півострові.

Автор: Віталій Саєнко