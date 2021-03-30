Станом на 28 березня, у Гібралтарі з майже 34 тисячами населення було всього 10 хворих на коронавірус.

Гібралтар - британська заморська територія, яка першою у світі вакцинувала все доросле населення від коронавірусу - скасував "масковий режим" надворі, що діяв останні 6 місяців.

Як пише Reuters, уряд попередив про майбутнє послаблення ще минулого тижня.

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Носити маски більш не буде обов’язково на центральних вулицях, проте вони все ще вимагаються у громадському транспорті, магазинах тощо.

Станом на 28 березня, у Гібралтарі з майже 34 тисячами населення було всього 10 хворих на коронавірус.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у Гібралтарі з початку епідемії зареєстрували 4263 підтверджених випадки коронавірусу та 94 смерті.

Гібралтар - британська заморська територія, розташована на півдні Піренейського півострова.

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Автор: Вікторія Гордієнко