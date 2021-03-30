Гібралтар - британська заморська територія, яка першою у світі вакцинувала все доросле населення від коронавірусу - скасував "масковий режим" надворі, що діяв останні 6 місяців.
Як пише Reuters, уряд попередив про майбутнє послаблення ще минулого тижня.
Читайте такожГібралтар першим у світі завершив вакцинацію від COVID-19
Носити маски більш не буде обов’язково на центральних вулицях, проте вони все ще вимагаються у громадському транспорті, магазинах тощо.
Станом на 28 березня, у Гібралтарі з майже 34 тисячами населення було всього 10 хворих на коронавірус.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у Гібралтарі з початку епідемії зареєстрували 4263 підтверджених випадки коронавірусу та 94 смерті.
Гібралтар - британська заморська територія, розташована на півдні Піренейського півострова.
Вас також можуть зацікавити новини
- Медики наголошують, що нові штами коронавірусу більш агресивні і мають віддалені наслідки (відео)
- Уряд зобов’язав у "червоній зоні" носити захисну маску на вулицях та в парках
- Кияни зобов'язані надягати маску на вулиці, коли неможливо дотримуватися дистанції - КМДА
- "Може бути закрита вся країна": секретар РНБО не виключив запровадження загальнодержавного локдауну
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram