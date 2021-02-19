Влада країни сподівається, що пропоновані законодавчі зміни допоможуть запобігати поширенню інфекційних захворювань.

Уряд Фінляндії вніс до парламенту поправки до закону про інфекційні захворювання, відповідно до яких за відмову пройти тест на коронавірус можна отримати три місяці тюремного ув'язнення або штраф.

Читайте такожУ Фінляндії виявили новий варіант коронавірусу: вчені назвали його головну відмінністьМіністерство соціального благополуччя і охорони здоров'я Фінляндії запропонувало дати лікарям право призначати обов'язкові медогляди і тести на COVID-19 в деяких випадках. Наприклад, якщо громадянин в'їжджає до Фінляндії з країни з несприятливою епідемічною обстановкою. За відмову пройти медогляд або зробити тест на коронавірус можна отримати покарання, передбачене Кримінальним кодексом країни.

Влада країни сподівається, що пропоновані законодавчі зміни допоможуть запобігати поширенню інфекційних захворювань, йдеться в повідомленні прес-служби МОЗ, передає kommersant.

Коронавірус у Фінляндії

За даними Університету Джонса Хопкінса, у Фінляндії з початку пандемії зареєстровано 52,7 тис. випадків зараження коронавірусом при населенні країни близько 5,5 млн осіб на кінець 2020 року. У країні за весь час померли 725 осіб з діагностованим COVID-19.

Минулого тижня міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто сказав, що влада країни ще не ухвалила рішення про умови в'їзду для громадян країн, що не входять до ЄС, а також про можливість ввести на кордоні будь-які додаткові перевірки.

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Автор: УНІАН