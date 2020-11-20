ВООЗ не рекомендує використовувати препарат "незалежно від тяжкості захворювання, оскільки в даний час немає доказів того, що ремдесівір покращує виживання".

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) випустила умовну рекомендацію не використовувати противірусний препарат ремдесівір для лікування пацієнтів з COVID-19 у лікарнях.

Читайте такожУ США згорнули клінічні випробування ремдесивіру для лікування COVID-19У заяві йдеться, що його ефективність ще не доведена, передає kommersant. Зокрема, ВООЗ не рекомендує використовувати препарат "незалежно від тяжкості захворювання, оскільки в даний час немає доказів того, що ремдесівір покращує виживаність та інші показники у цих пацієнтів", наголошується в повідомленні. Такого висновку дійшла міжнародна група експертів.

"Дані говорять про те, що значущого впливу на смертність, необхідність у штучній вентиляції легенів, час клінічного поліпшення (стану.- ред.) — та інші важливі для пацієнта показники немає", - йдеться в заяві.

ВООЗ вже відзначала, що ремдесівір повністю не довів свою корисність. Ремдесівір, наприклад, приймав президент США Дональд Трамп, і в США його схвалили для лікування інших пацієнтів.

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Автор: УНІАН