Через поширення коронавірусу в Туреччині запроваджують комендантську годину в будні та повний локдаун на вихідних.

Відсьогодні в Туреччині, щоб стримати поширення коронавірусу, запровадять комендантську годину в будні дні та локдаун на вихідних.

Про це вчора, 30 листопада, заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, передає DW.

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Жителям країни не дозволятиметься залишати свої домівки в будні дні з 21:00 до 5:00. Не можна буде також виходити з дому у вихідні, починаючи ще з 21:00 п'ятниці 5:00 понеділка. Втім, для деяких секторів економіки було зроблено виняток, зауважив Ердоган. Раніше в країні комендантська година діяла лише на вихідних.

Згідно з умовами нових карантинних обмежень, у Туреччині буде заборонено користуватися громадським транспортам особам, старшим за 65 років та молодшим за 20 років. У країні будуть скасовані всі новорічні святкування, сказав Ердоган.

У Туреччині вже восьмий день поспіль зростає показник летальності від COVID-19. За останню добу від хвороби померли 188 жителів країни. Кількість нових заражень, за офіційними даними, останніми днями складав близько 30 тисяч випадків на добу, проте Турецька спілка лікарів ставить ці дані під сумнів. На думку лікарів, кількість нових випадків у країні може досягти 50 тисяч на добу.

Коронавірус у Туреччині: що відомо

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Автор: Леся Лещенко