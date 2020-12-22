Усі віруси, природно, мутують, і більшість із них істотно не змінюють спосіб поширення вірусу та захворювання.

Коронавірус мутує "набагато повільніше", ніж сезонний грип, навіть попри те, що новий штам, виявлений вперше у Британії, дозволяє йому легше поширюватися.

Про це заявила головна наукова співробітниця Всесвітньої організації охорони здоров'я Сумья Свамінатан, повідомляє ТСН з посиланням на CNBC.

"SARS-CoV-2 мутує набагато повільніше, ніж грип. І до цих пір, незважаючи на те, що ми спостерігали низку змін і мутацій, жодна з них не здійснила істотного впливу ні на чутливість вірусу до будь-якого з використовуваних в даний час терапевтичних засобів, ліків або вакцин, які перебувають в стадії розробки, і можна сподіватися, що так буде і далі", - заявила Свамінатан.

У ВООЗ додали, що усі віруси, природно, мутують, і більшість із них істотно не змінюють спосіб поширення вірусу та захворювання, яке він викликає.

Сезонний грип мутує так часто, що вченим доводиться регулярно розробляти нові вакцини для щеплення населення проти вірусу щороку. Але значення мутації у Великій Британії поки не відомо.

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Новий штам коронавірусу: що відомо

19 грудня прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив, що в Лондоні і на південному сході Англії з 20 грудня вводиться новий, четвертий рівень обмежень через появу нового штаму коронавірусу, який дуже швидко поширюється. Це насправді означає повний локдаун.

Новий штам коронавірусу відомий як VUI-202012/01. За словами Джонсона, він може бути набагато небезпечнішим ніж відомий вченим варіант.

20 грудня Бельгія, Нідерланди, Італія, Австрія і Німеччина тимчасово скасували всі авіарейси з Великої Британії.

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Автор: УНІАН