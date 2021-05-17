Зазначено, що цей симптом у більшості випадків був поширений у літніх пацієнтів із раніше наявними медичними проблемами, такими як ожиріння, гіпертонія, діабет, ішемічна хвороба серця.

За результатами нового дослідження, пацієнти з COVID-19 у яких зафіксували неврологічні ускладнення, вшестеро більше схильні до ризику смерті.

Дослідження також показало, що пацієнти з неврологічними ускладненнями частіше помирають у лікарні, ніж пацієнти без ознак неврологічного ураження, пише НВ з посиланням на EurekAlert.

Читайте такожВ Італії підрахували, що після COVID-вакцинації різко упала кількість госпіталізацій та смертей

Результати дослідження неврологічної дисфункції у разі COVID-19, проведеного Глобальним консорціумом (GCS-NeuroCOVID), це перший і найбільший нині аналіз даних неврологічних проявів у пацієнтів, госпіталізованих із COVID-19, у 13 країнах на 4 континентах, із березня до вересня 2020 року.

Із 3744 пацієнтів, госпіталізованих із COVID-19, у 82% розвинулися неврологічні симптоми. Найчастіше люди скаржилися на головний біль (37%), втрату нюху і смаку (26%). Лікарі також фіксували такі неврологічні симптоми як гостра енцефалопатія — синдром дифузного ураження головного мозку і загибель його клітин, (49%), кома (17%) та інсульт (6%).

Дослідження також показало, що енцефалопатія, яка характеризувалася зміною стану пильності, була пов’язана з 5-кратним підвищенням ризику смерті в лікарні.

Зазначено, що цей симптом у більшості випадків був поширений у літніх пацієнтів із раніше наявними медичними проблемами, такими як ожиріння, гіпертонія, діабет, ішемічна хвороба серця.

Дослідження також показало, що наявність раніше неврологічних порушень будь-якого типу було головною причиною розвитку неврологічних ускладнень, пов’язаних із COVID-19.

Коронавірус: що варто знати

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко