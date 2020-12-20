Поява нових мутацій коронавірусу може спричинити низку небезпечних наслідків.
Читайте такожСтало відомо, чим небезпечний новий штам коронавірусу у БританіїПро це розповів експерт Соціал-демократичної партії Німеччини, депутат Бундестагу, епідеміолог Карл Лаутербах, передає портал RND.
За його словами, по-перше, нова інфекція може призвести до вищих ризиків зараження, а по-друге, – до виникнення нових, ще більш небезпечних варіантів вірусу.
«Це свого роду порочне коло: чим більше інфекцій, тим більше можливостей для мутацій і, отже, більше мутацій. Це, в свою чергу, призводить до більшої кількості інфекцій. Так триває і триває», - пояснив фахівець.
Мутований коронавірус у Британії: що відомо
- 14 грудня міністр охорони Здоров'я Великобританії Меттью Хенкок заявив, що в країні виявили новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який поширюється швидше.
- Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон зазначив, що новий генетичний варіант вірусу може бути на 70% більш заразним.
- Оцінили небезпеку від нового штаму коронавірусу у ВООЗ.
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