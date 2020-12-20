За словами експерта, нова інфекція може призвести до вищих ризиків зараження.

Поява нових мутацій коронавірусу може спричинити низку небезпечних наслідків.

Читайте такожСтало відомо, чим небезпечний новий штам коронавірусу у БританіїПро це розповів експерт Соціал-демократичної партії Німеччини, депутат Бундестагу, епідеміолог Карл Лаутербах, передає портал RND.

За його словами, по-перше, нова інфекція може призвести до вищих ризиків зараження, а по-друге, – до виникнення нових, ще більш небезпечних варіантів вірусу.

«Це свого роду порочне коло: чим більше інфекцій, тим більше можливостей для мутацій і, отже, більше мутацій. Це, в свою чергу, призводить до більшої кількості інфекцій. Так триває і триває», - пояснив фахівець.

Мутований коронавірус у Британії: що відомо

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Автор: УНІАН