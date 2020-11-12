При цьому особи у віці від 40 років рідше страждають від самотності, зате вже починають відчувати проблеми зі здоров'ям.

Максимально самотніми відчувають себе люди після 20 років, а найрідше проблеми з цим виникають у людей після 60.

Читайте такожНазвано серйозну небезпеку самотностіХоча існує думка, що літні найбільш гостро страждають від самотності і соціальної ізоляції, а ось у молоді з цим проблем немає. Вони активно відвідують різного роду місця, тусовки, вечірки, заводять багато друзів по навчанню і роботі. Тим дивніші результати нового дослідження, опублікованого в журналі Clinical Psychiatry, передає medikforum. Інтернет-опитування 2 843 людей у віці від 20 до 69 років з США показало, що люди у віці після 20 років стикаються з найсильнішим стресом і емоційним тиском, намагаючись розвивати кар'єру і знайти супутника життя.

При цьому особи у віці від 40 років рідше страждають від самотності, зате вже починають відчувати проблеми зі здоров'ям, такі як гіпертонія і діабет. І лише особи старшої вікової групи після 60 мають найменший психологічний тиск у зв'язку із самотністю. При цьому вчені зовсім не стверджують, що літні люди не відчувають самотності зовсім - сьогодні вони стикаються з нею набагато частіше, ніж раніше через введені в результаті пандемії коронавірусу обмеження.

Однак в емоційному плані літній людині легше переносити самотність, навіть якщо вона має хронічні хвороби. Справа в тому, що в літньому віці відпадають деякі найважчі стресові фактори на зразок необхідності забезпечувати маленьких дітей, страху через втрату роботи, переживань через низький матеріальний достаток. Разом з тим, літні люди відчувають себе самотніми, якщо довго не вступають в контакт з родичами і друзями.

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Автор: УНІАН