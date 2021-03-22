Наголошується, що нешкідливих ліків узагалі немає. Навіть так звані БАДи (біологічно активні добавки, до складу яких входять лише лікарські трави) й ті організм може не сприйняти.

Смертність від ліків посідає п’яте місце в світі.

Про це свідчать дані Всесвітньої організації охорони здоров’я, пише "7 днів". Медіа.

Величезна армія людей отримує замість лікувального ефекту медикаментозні ускладнення. Антибіотики викликають 40,6% випадків лікарської хвороби. На жаль, дуже часто пацієнти ковтають антибіотики за перших же ознак застуди.

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На другому місці сульфаніламідні препарати – 17,9% випадків. Висока цифра реакції на анальгін (11,5%) і знеболюючі (10,5%). Винуватцями лікарської хвороби стають вітаміни групи В – 8,6%. Досить часто причиною лікарської хвороби є транквілізатори, гормональні медикаменти, препарати золота.

Практично всі ліки мають побічну дію. Препарати можуть викликати і токсичні ефекти. При припиненні прийому (особливо сильнодіючих речовин) теж можуть з’явитися ускладнення.

Інша група лікарських хвороб – індивідуальне несприйняття. При цьому реакція спостерігається навіть за мінімальних доз. Є думка, що несприйняття препаратів може впливати навіть на генетику людини. Якщо бабуся замолоду приймала без призначення будь-які медикаменти (особливо антибіотики), то організм внука може не сприймати вже не один антибіотик, а кілька.

Клінічні прояви лікарської хвороби – від «нешкідливого» головного болю до набряку слизових оболонок внутрішніх органів. Кінцевою стадією є анафілактичний шок. Тож будь-який прояв не можна залишати без уваги.

Американські та канадські вчені серйозно досліджують феномен під назвою «каскад призначень». Принцип його приблизно такий: отримуючи від лікаря рецепт на медикамент, пацієнт у наступний візит скаржиться на побічні ефекти, після чого озброюється ще па­рою-трійкою рецептів. На час третього походу до лікаря число його хвороб знову росте. Адже чим більше ви приймаєте ліків, тим більша ймовірність виникнення лікарської хвороби. І не варто думати, що ліки, які без проблем допомагали вам раніше, не можуть стати небезпечними.

Нешкідливих ліків узагалі немає. Навіть так звані БАДи (біологічно активні добавки, до складу яких входять лише лікарські трави) й ті організм може не сприйняти. Тому завжди будь-яку терапію потрібно починати з малих доз, поступово переходячи на лікувальну. Від кількості найменувань ліків, що вживає пацієнт, ефект лікування не залежить. Завжди необхідно призначати оптимальний мінімум медикаментів. І постійно пам’ятати про те, що наш ринок наповнений неякісними препаратами.

Спеціалісти закликають вживати препарати тільки за рекомендацією лікаря. Якщо ж лікувалися самотужки, обов’язково повідомте про це. Фахівець повинен поцікавитися, чи є у вас алергія, розписати дозування та частоту прийому, розповісти про можливі побічні дії.

Розповідайте лікареві про всі негативні ефекти незалежно від того, пов’язуєте ви їх із прийомом медикаменту чи ні.

Слід обережно ставитися до препаратів, що недавно з’явилися на ринку (менше ніж 5 років тому), критично – до будь-якої реклами медикаментів.

Не намагайтеся самостійно збільшити дозування, якщо лікувальний ефект не настає. При збільшенні дози зростає ризик виникнення побічних реакцій.

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Автор: Вікторія Гордієнко