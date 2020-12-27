Злочинці можуть продати небезпечну для здоров'я підробку вакцини.

На тлі старту в ЄС вакцинації від коронавірусу зростають ризики шахрайства. У мережі вже з'явилися оголошення злочинців про продаж нібито вакцини від COVID-19.

Читайте також"Є дві новини": інфекціоніст дав прогноз щодо ситуації із COVID-19 у 2021 році

Як повідомляє DW, таку заяву зробила глава Європолу Катрін де Болль.

Чиновниця попередила, що люди, які відгукнулися на подібні пропозиції, в кращому випадку втратять гроші і залишаться ні з чим, а в гіршому – отримають підробку, що може обернутися серйозними наслідками для здоров'я.

Де Болль також зазначила, що європейські правоохоронці мають бути готові до спроб крадіжки вакцини проти коронавірусу.

Вакцинація від коронавірусу в ЄС

У країнах Євросоюзу сьогодні починається кампанія вакцинації від коронавірусу. 21 грудня в ЄС схвалили використання вакцини від компаній Pfizer і BionTech.

Вакцинація розпочнеться в різних країнах ЄС 27, 28 і 29 грудня.

Угорщина ще в суботу почала вакцинацію серед медпрацівників. Франція, Німеччина, Італія, Австрія, Португалія та Іспанія планують розпочати масову вакцинацію відсьогодні.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН