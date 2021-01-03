Влада КНР сповістила Всесвітню організацію охорони здоров'я про спалах невідомої пневмонії в місті Ухань в останній день 2019 року.

Дедалі більше досліджень свідчать, що пандемію коронавірусу викликали окремі спалахи захворювання в різних місцях по всьому світу.

Про це керівник китайського МЗС Ван І заявив в інтерв'ю агентству Сіньхуа і Центральному телебаченню Китаю, повідомляє Deutsche Welle.

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Міністр також нагадав, що Китай став першою країною, яка повідомила про випадки зараження коронавірусом.

Влада Китаю сповістила Всесвітню організацію охорони здоров'я про спалах невідомої пневмонії в місті Ухань в останній день 2019 року.

Коронавірус у світі: що відомо про його походження

Раніше вчені заявляли, що коронавірус SARS-Cov-2 міг бути поширеним серед кажанів, а відтак перейшов до людей через посередництво якогось із ссавців, наприклад, панголіни. Як можливе місце першого зараження спочатку увагу дослідників привернув рибний ринок у китайському місті Ухань, де також продавали диких тварин. Однак пізніше стало відомо про більш ранні випади захворювання, тому перенесення вірусу на людину могло статися і в іншому місці. Щоб уникнути подальших спалахів хвороб, Китай навесні закрив деякі ринки і заборонив торгівлю дикими тваринами.

У травні понад 120 країн світу закликали до проведення розслідування походження коронавірусу. Китай тоді наполіг, що розслідування можна буде провести після того, як пандемію буде взято під контроль, і воно має відбуватися під егідою ВООЗ.

З початку пандемії кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 84 млн осіб, померли від COVID-19 - 1,8 млн.

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Автор: Вікторія Токарєва