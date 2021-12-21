Обмеження не стосуватиметься тих, хто встигне отримати бустерне щеплення.

У Євросоюзі скоротили термін дії COVID-сертифікатів про вакцинацію.

Як повідомляє Deutsche Welle, тепер він становитиме дев'ять місяців (270 днів) після останнього щеплення, передбаченого виробником для першого курсу вакцинації, який раніше вважали "повним".

Таке рішення ухвалила Європейська комісія у вівторок, 21 грудня.

Зміни набудуть чинності з 1 лютого 2022 року.

Обмеження дії сертифікату не стосуватиметься тих, хто до цього часу отримає додаткову - бустерну - дозу вакцини. Так, у випадку вакцин виробництва BioNTech/Pfizer чи Moderna йдеться про третє щеплення, а у випадку вакцинації препаратом Jonsson&Jonsson - про друге.

Рішення Єврокомісії покликане заохотити дедалі більше людей до вакцинації бустерною дозою. У ЄС сподіваються, що додаткове щеплення допоможе у протидії поширенню омікрон-варіанту коронавірусу, який стає домінантним у дедалі більшій кількості країн.

Оскільки рівень захисту від коронавірусної хвороби COVID-19 у вакцинованих з часом знижується, Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) радить отримати бустерну дозу вакцини через шість місяців після завершення першого курсу щеплення.

Термін дії бустерної дози поки не визначатимуть, адже щодо цього поки немає достатніх наукових даних.

Читайте такожКоли в Україні запровадять бустерну дозу вакцини від COVID-19: відповідь КабмінуНизка країн ЄС раніше на національному рівні ухвалила рішення про те, що ті, хто пройшов перший курс вакцинації, більше не будуть вважатися повністю щепленими.

Так, з 15 січня Франція обнулятиме сертифікати про вакцинацію тим, хто не отримає бустерну дозу протягом семи місяців після першого курсу щеплення. Натомість Італія, Португалія, Ірландія та Австрія зобов'язали навіть вакцинованих пред'являти негативний результат тесту на коронавірус при в'їзді до країни, в іншому разі подорожувальникам потрібно відбути самоізоляцію.

Цифрові COVID-сертифікати почали діяти в ЄС з 1 липня цього року. Вони підтверджують вакцинацію, одужання або негативний тест на коронавірус. Регламент ЄС про COVID-сертифікати обмежує термін дії підтвердження про одужання 180 днями. Однак терміну дії сертифікату про вакцинацію раніше визначено не було.

У серпні Україна та ЄС взаємно визнали COVID-сертифікати одне одного.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію дізнавайтеся на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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