Водночас понад 84 млн людей були повністю вакциновані станом на неділю.

Згідно з даними Американського центру контролю та профілактики захворювань (CDC), станом на неділю, 18 квітня, майже 130 мільйонів людей віком від 18 років отримали перше щеплення від коронавірусу.

Про це пише Reuters з посиланням на дані CDC.

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Станом на ранок неділі у Сполучених Штатах ввели 209 406 814 доз вакцин проти COVID-19 і розподілили 264 505 725 доз. Також CDC повідомив, що 131 247 546 людей отримали принаймні одну дозу.

Ця цифра становить близько 50,4% від загальної кількості дорослого населення США.

Водночас 84 263 408 людей були повністю вакциновані станом на неділю.

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

Вакцинація в США розпочалась із 14 грудня.

Президент Джо Байден заявив, що США матимуть достатньо доз вакцини проти COVID-19 для кожного дорослого американця до кінця травня. Байден назвав свою нову мету - збільшити кількість вакцинованих осіб до 200 мільйонів за перші 100 днів його перебування на посаді.

Дані, опубліковані 16 квітня Американським центром контролю та профілактики захворювань (CDC), свідчать, що у Сполучених Штатах було введено понад 202 мільйони доз вакцини COVID-19.

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Автор: Вікторія Гордієнко